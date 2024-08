Dopo l’incontro di ieri sera tra la dirigenza giallorossa e Ramadani, la Roma sta concretamente pensando di riportare in Italia Jeremie Boga. Il calciatore ivoriano in forza al Nizza, portato lì proprio da Ghisolfi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento nella Capitale. Adesso starà alle due società lavorare per trovare un accordo, così che l’operazione possa concludersi nei migliori dei modi.