Il centrocampista classe ‘97 del PSG, Renato Sanches, sarebbe stato offerto in prestito alla Roma. Già nella scorsa edizione del calciomercato è stato accostato ai giallorossi e al Milan, ma ora, dopo una stagione non esaltante a Parigi potrebbe arrivare in Serie A. Tiago Pinto insegue la pista Frattesi, con il portoghese nuova alternativa nel ruolo, forte dei buoni rapporti tra le società.