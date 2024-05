La Roma pensa al futuro. Come riportato da Calciomercato.com, due punti fermi della prossima formazione di De Rossi saranno Angeliño e Svilar. Il club anche per volontà dello spagnolo, è pronto a pagare i 15 milioni necessari per il riscatto. Per il portiere serbo invece sono stati avviati i primi contatti per il rinnovo di contratto.