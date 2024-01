Il calciomercato giallorosso si sblocca con una possibile un’offerta per Viña. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com,il Flamengo offre 8/8,5 milioni (7 parte fissa più 1,5 di bonus) alla Roma per Matias Viña. Il club giallorosso potrebbe dare presto l’ok per il trasferimento.