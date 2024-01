Ufficiale un nuovo rinforzo per la Roma Primavera: dalla Pro Vercelli arriva il difensore classe 2006 Mohamed Seck. Il senegalese approda a Trigoria dopo aver esordito e giocato 4 partite con i bianconeri in Serie C.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Mohamed Seck, difensore senegalese, classe 2006, proveniente dalla Pro Vercelli#ASRoma pic.twitter.com/A7CIDqWe4U — AS Roma (@OfficialASRoma) January 15, 2024

