Il big match di venerdì sera all’Olimpico della terza giornata di Serie A, sarà diretto dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini. Ad assisterlo come guardalinee Meli e Alassio, IV uomo Massa. Il monitor del VAR ci sarà Irrati e in AVAR Di Vuolo. 2 soli i precedenti con il fischietto di Rimini: una vittoria e un pareggio. Ma ebbe anche un diverbio con Murinho dopo la doppia ammonizione che fece saltare il derby a Pellegrini, con lo Special One che lo definì: “Il protagonista” sul suo profilo Instagram.