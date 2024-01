Riccardo Pagano potrebbe lasciare la Roma, a riportarlo è Calciomercato.com. Sul centrocampista della Primavera, partito con la prima squadra per l’amichevole contro l’Al Shabab ci sarebbe l’interesse di Ternana e Feralpisalò, con gli umbri in vantaggio. Il classe 2004 lanciato da Mourinho ha debuttato in Serie A lo scorso agosto nel match d’esordio contro la Salernitana, e in stagione è stato utilizzato in 7 occasioni (4 in campionato e 3 in Europa League).