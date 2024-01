È da poco terminato all’Education City Stadium di Al Rayyan il match tra Iran ed Emirati Arabi Uniti per 2-1. La gara era valevole per la terza giornata della Coppa d’Asia. Grande prestazione del romanista Sardar Azmoun che ha servito due assist a Taremi. L’Iran si è così qualificato agli ottavi di finale della competizione come prima (a punteggio pieno) del Gruppo C.