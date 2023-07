La Roma sta lavorando per presentare all’inizio del campionato la rosa più completa possibile. Oltre al tanto chiacchierato attaccante, Josè Mourinho ha richiesto anche un centrocampista. L’obiettivo principale di Pinto era Frattesi, andato però all’Inter. Adesso il general menager giallorosso sta lavorando su altri profili. Il nome in pole è quello di Renato Sanches, che sembrerebbe a un passo da Trigoria: infatti nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’apertura al prestito con diritto di riscatto del PSG. Come riportato in approfondimento de Il Messaggero, sempre in casa parigina un nome che fa gola alla dirigenza capitolina è quello di Fabian Ruiz, che per una buona offerta potrebbe già lasciare i transalpini dopo appena dopo una stagione.