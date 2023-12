La Roma si è ritrovata a Trigoria per l’allenamento in vista del match contro la Juventus. Come di consueto dopo il lavoro, i giallorossi hanno giocato la solita partitella a squadre. Questa volta ad aver vinto sono stati: Azmoun, Lorenzo Pellegrini, ma soprattutto la coppia più attesa del momento, Paulo Dybala e Romelu Lukaku. A rendere noto il risultato è stato proprio l’attaccante iraniano dopo aver pubblicato tra le sue stories su Instagram la foto della vittoria.