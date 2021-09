Mercato, Mayoral potrebbe salutare la Roma a gennaio. Su di lui Fiorentina, Atalanta e alcuni club di Liga

La permanenza di Borja Mayoral alla Roma è in dubbio. Nonostante le dichiarazioni di José Mourinho in conferenza stampa prima della partita contro la Salernitana (“Conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti. E’ un bravo giocatore, di qualità. L’anno scorso si è adattato bene, ha fatto gol. E’ un bravo ragazzo, non mi piacerebbe se dovesse andare via“), il calciatore si è dato tempo fino a gennaio per capire quanto spazio possa trovare adesso nella squadra, con l’approdo di Abraham e Shomurodov in giallorosso. Secondo quanto riporta todofichajes.com, già quest’estate c’erano stati contatti tra il calciatore e il Real Madrid, che aveva valutato un rientro anticipato dal prestito nella Capitale. Molti club di Liga sono interessati a lui, ma anche alcuni di Serie A, tra cui Atalanta e Fiorentina.