L’entourage di Marcos Leonardo ha chiesto la cessione al Santos del proprio assistito, forti della promessa fatta di venderlo in caso di offerte superiori ai 15 milioni di euro. L’attaccante parlerà con il nuovo allenatore Aguirre, per sbloccare la trattativa con la Roma. Come riporta il portale uol.om.br., la volontà del calciatore è irremovibile: vuole andare nella Roma di Mourinho.