La Roma il 12 agosto giocherà l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione contro il Partizani, squadra campione del campionato albanese. La partita si svolgerà a Tirana, all’Air Albania Stadium, nello stesso stadio in cui la squadra dello Special One vinse la Conference League il 25 maggio 2022. Il primo ministro albanese, Edi Rama, sul proprio profilo Instagram ha condiviso una foto che ritrae Mourinho con la coppa della Conference e la scritta: “Il nuovo Imperatore di Roma ritorna a Tirana! Welcome back José”