Il Tempo (L. Pes) – La Roma si concentrerà ancora per un paio di giorni sulle cessioni. Situazione di stallo con il Celta Vigo per Carles Perez, con il club giallorosso molto infastidito per l’atteggiamento del calciatore e del club spagnolo. Rifiutata un’offerta da 4.5 milioni di euro, ora la Roma si attende di ricevere una cifra attorno ai 7 milioni entro domani, altrimenti la richiesta per l’attaccante ex Barça, da luglio in poi, aumenterà. Attesa anche per l’addio di Reynolds, con il terzino che spinge per tornare il Belgio. Ma l’offerta da 3.25 milioni di euro (che corrisponde al valore a bilancio dello statunitense) non soddisfa i giallorossi che vorrebbero i soldi del riscatto (7 milioni). Il Westerlo, però, è propenso ad alzare leggermente nelle prossime ore la proposta vista la forte volontà di trattenere il calciatore