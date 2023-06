La Gazzetta dello Sport (Fr. Vell.) – Ci sono due priorità per il Cagliari e sulle quali lavora senza soste il direttore sportivo Nereo Bonato: difesa e attacco. Per il reparto avanzato in pole position resta sempre il mancino della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Per la difesa invece il nome nuovo è quello di Riccardo Calafiori, classe 2002 reduce da una buona stagione con la maglia del Basilea che lo ha sotto contratto. A Calafiori, pur avendo giocato una semifinale di Conference (contro la Fiorentina) non dispiacerebbe affatto rientrare in Italia. Nell’affare entrerebbe pure la Roma che ha una percentuale sulla futura rivendita.