Marco Amelia, ex portiere di Roma, Milan, Livorno e Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal.com. L’ex campione del Mondo ha parlato della possibilità di rivedere le due leggende Totti e Del Piero come dirigenti, queste le sue parole:

Su Totti e Del Piero.

“Vedere Totti e Del Piero è una grande emozione, sono stati due grandi campioni di questo sport del calcio italiano e di quello mondiale. Hanno fatto innamorare tutti, tanti bambini e poi hanno un rapporto eccezionale quando ci sta da scherzare, ma anche quando si fanno discorsi seri. Non sei un campione senza avere quello spessore umano che poi hanno dimostrato di avere questi giocatori”.

Li vedi bene in dirigenza di Roma e Juventus?

“Non lo so, bisogna vedere quello che sono le volontà dei giocatori stessi e poi ci sono le società che decidono e prendono decisioni. Oggi gestire dei club è difficile, ci sono tante cose a cui pensare. Questi campioni danno un supporto alle squadre in cui hanno giocato anche senza stare dentro. Alex è legato alla Juve, Francesco alla Roma ed entrambi sono legati alla Nazionale. Magari un giorno li vedremo di nuovo nei loro club e gli auguro di fare quello che vogliono fare nella loro vita perché sono due ragazzi eccezionali”.