Come riportato da Matteo Moretto, l’Inter continua a sondare attaccanti sul mercato. Negli ultimi giorni, la società nerazzurra ha intensificato i rapporti con l’entourage di Gianluca Scamacca e con il West Ham. La Roma, forte del sì dell’attaccante italiano, ha in programma in settimana un incontro con la squadra di Premier. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro dell’ex Sassuolo.

El Inter está sondeando a varios delanteros y en los últimos días ha contactado con Gianluca Scamacca. De momento es el perfil con el que el club está manteniendo conversaciones más a fondo.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2023