L’ex direttore sportivo della Roma e nel passato recente in carica nella Salernitana di Iervolino sembra abbia deciso per una nuova esperienza. Sabatini ripartirà dal Sudamerica. L’ex dirigente giallorosso, stando a quanto riportato dal sito brasiliano Itatiaia, ha accettato la carica di consulente per l’Athletic Club, formazione brasiliana che milita nella Serie D carioca e si trova nello stato di Minas Gerais. Sabatini avrà qui il compito di interfacciarsi con il club in Europa e condurre con loro potenziali trattative. Quindi un direttore sportivo si, ma a distanza. L’arrivo del dirigente italiano, in base a ciò che scrivono in Brasile, rientra nell’intenzione della dirigenza di espandere il marchio dell’Athletic Club. Un uomo sicuramente importante della storia romanista dunque è pronto a sbarcare in un continente lontano, riuscirà ad imporsi come già dimostrato in Serie A? La parola come sempre passa al campo.