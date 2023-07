Dopo la sconfitta contro il Cagliari di Ranieri, la Roma Primavera non riesce a trovare la vittoria ma esce dal match contro il Lecco con un ottimo pari. La gara per i ragazzi di mister Guidi termina sull’1-1. I “lupetti” giallorossi passano in vantaggio grazie alla magistrale punizione di Falasca, poi vengono riacciuffati nelle battute finali dalla rete di Doudou. Con questo match si chiude il ritiro pre stagione dei giallorossi a Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Giorni sicuramente utili per mettere nelle gambe tanto lavoro e nuovi schemi in vista della prossima stagione.