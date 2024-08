Koopmeiners e Lookman sembrano sempre più lontani da Bergamo. Come riportato da La Repubblica, i due giocatori vogliono andarsene, non per ragioni tecniche ma meramente economiche che l’Atalanta non può e non vuole soddisfare, per non tradire una linea che sta facendo la fortuna del club. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del quotidiano, questo è un discorso che può riguardare anche Chiesa, valutato per il dopo Lookman: ma il suo stipendio (6 milioni all’anno) è il triplo del massimo che a Bergamo possono garantire.