Pagine Romaniste – La prima stagionale della Roma termina in pareggio, alla Unipol Domus tra i giallorossi e il Cagliari non si va oltre lo 0-0. L’azione della traversa colpita da Dovbyk su assist di Dybala è quella che porta i giallorossi più vicini al vantaggio, e poco dopo è Svilar a salvare a De Rossi, tra i migliori in campo. Ok l’esordio di Soulé, mentre è bocciata la prestazione di Zalewski forse il peggiore in campo. Dybala entra al posto del polacco solamente al 69′, e nonostante sia ad un passo dalla cessione è sempre lui ad “accendere la luce” in campo, a regalare qualità alla manovra e lampi ad una Roma soporifera.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 7; Celik 5.5, Ndicka 6, Mancini 6.5, Angeliño 6; Le Fée 5.5 (60′ Baldanzi 6), Cristante 6, Pellegrini 5.5; Soulé 6 (90′ El Shaarawy SV), Dovbyk 5.5 (90′ Abraham SV), Zalewski 6 (69′ Dybala 6.5).

Allenatore: De Rossi 7. LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6.5; Celik 5, Ndicka 6.5, Mancini 5.5, Angeliño 6; Le Fée 6 (60′ Baldanzi 6), Cristante 6, Pellegrini; Soulé 6 (90′ El Shaarawy SV), Dovbyk 5.5 (90′ Abraham SV), Zalewski 5.5 (69′ Dybala 6.5).

Allenatore: De Rossi 6.

IL MESSAGGERO: Svilar 6.5; Celik 5.5, Ndicka 6, Mancini 5.5, Angeliño 6; Le Fée 6 (60′ Baldanzi 5.5), Cristante 5.5, Pellegrini 6; Soulé 6 (90′ El Shaarawy SV), Dovbyk 5.5 (90′ Abraham SV), Zalewski 5 (69′ Dybala 6.5).

Allenatore: De Rossi 5.5.