Archivata la stagione è tempo di calciomercato. Dopo gli arrivi imminenti di Aouar e N’Dicka, la Roma cerca altri rinforzi per il centrocampo che vedrà le partenze di Wijnaldum e Camara. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio ci sono stati dei contatti concreti anche con Youri Tielemans, centrocampista belga che potrebbe arrivare a Roma da parametro zero dopo la scadenza del proprio contratto con il Leicester. Il giocatore però, in questa fase vorrebbe capire se ha offerte concrete anche dalla Premier League.