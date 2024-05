Dopo la sfida con il Leverkusen, Angelino ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Avete dato tutto, come vi sentite?

“Molto delusi, abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto, abbiamo lottato, c’è stato qualche errore di troppo ma sono orgoglioso della mia squadra. A testa alta”.

Come guardate ora alla sfida di domenica?

“Dobbiamo essere concentrati, abbiamo altre tre finali da giocare. Sono importanti per noi e per i tifosi. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Non possiamo sbagliare”.