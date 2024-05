Josip Stanisic, autore del 2-2 finale ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

STANISIC A RTL

Il gol?

“Sicuramente è uno dei più grandi momenti della mia carriera. Sappiamo quale fosse la posta in palio, volevamo davvero arrivare in finale e penso che nei 90 minuti di oggi questo si sia visto. Penso che siamo stati chiaramente la squadra migliore”.

La partita?

“Eravamo sotto 2-0 e non sapevamo nemmeno come… Penso che comunque si sia mostrato cos’è questa squadra con la rimonta fino al 2-2 finale. Alla fine comunque non ci sarebbe importato perdere, bastava passare il turno. Ma farlo così è ancora meglio”.

Il mio ingresso?

“La mia sostituzione non era pianificata per farmi giocare in attacco, ma ho visto che c’era spazio… E sapevo inoltre che i giocatori sarebbero potuti essere un po’ stanchi per fare tutti i metri mancanti. Granit (Xhaka, ndr) per di più mi ha trovato benissimo. Gran sensazione segnare il 2-2 e non perdere”.