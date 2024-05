Ai microfoni di Rai Sport, Xabi Alonso ha commentato la sfida con la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Avreste mai immaginato che sarebbe stato così difficile?

“Me lo immaginavo, già a Roma era stato difficile. Sotto di due gol per episodi, non va dimenticato quello che abbiamo creato e mi è piaciuta la reazione. L’anno scorso siamo andati vicini alla finale, quest’anno l’abbiamo conquistata. Adesso in finale incontreremo di nuovo un’italiana”.

Atalanta più simile a voi?

“Anche la Roma è stata molto brava nel cercare di aggredirci. Atalanta con Gasperini da tanti anni e squadra rodata: sarà bello sfidarli”.