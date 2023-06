L’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti trattati dal DS c’è il futuro di Mourinho sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole: “Fa bene a rimanere in una città che lo ama in maniera religiosa. Lui deve vivere lavorare in una città che lo ama. Non credo possa trovare un altro amore così grande come quello che ha a Roma”.