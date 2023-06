Inizia il mercato estivo, sopratutto quello della Roma. Dopo le indiscrezioni circa la quasi ufficialità di Aouar, arrivano anche quelle sul difensore N’Dicka. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Roma sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali e burocratici per l’arrivo del 23enne, che arriverà a parametro zero dall’Eintracht Francoforte e firmerà un contratto quinquennale con il club giallorosso. In cinque stagioni passate in Germania, il difensore ha totalizzato 170 presenze, giocando diverse partite in Europa League ed esordendo, nell’ultima stagione dopo la vittoria dell’Europa League 2021/22, anche in Champions League.