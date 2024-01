Mercato, la Roma si avvicina ad Angeliño: la situazione

La Roma continua a lavorare per concludere positivamente l’operazione Angeliño. Come riporta il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, la trattativa tra i giallorossi ed il Lipsia per arrivare al terzino sinistro sta proseguendo positivamente. Il calciatore spagnolo ha già l’accordo per raggiungere Trigoria ma attende l’intesa definitiva tra i due club.

#Angelino–#Roma, nuovi passi avanti. Il #Lipsia verso il si all'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il terzino ha già detto sì ai giallorossi. #DAZN #DAZNMERCATO https://t.co/F3YC2UP5Ux — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 25, 2024