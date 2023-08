Come riportato da Filippo Biafora, la Roma non ha alcuna intenzione di vendere Matic e non ha ricevuto offerte per il centrocampista serbo. Il club giallorosso sarebbe irritato dal comportamento del Rennes in quanto non ha informato dei colloqui tenuti con il numero 8 della Roma.

