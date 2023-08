Il giovane difensore Matteo Pellegrini lascia la Roma Primavera per trasferirsi in prestito al Matera, in Serie D e sarà allenato dal tecnico Salvatore Ciullo. L’annuncio arriva dal club lucano sul proprio sito: “Direttamente dalla Primavera 1 della Roma, arriva Matteo Pellegrini, forte centrale difensivo o laterale destro. Da tempo, per volere di Mourinho, era aggregato alla prima squadra. Benvenuto Matteo, in un’altra Città Capitale!”.