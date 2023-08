Secondo quanto riportato dal portale francese footmercato.net, Nemanja Matic avrebbe chiesto la cessione alla Roma per andare al Rennes. L’offerta dei francesi è allettante per il centrocampista serbo, che avrebbe una maglia da titolare garantita, come promesso dal tecnico Bruno Genesio. Tiago Pinto sarebbe rimasto sorpreso dalla richiesta e starebbe sondando alcuni profili per sostituire il numero 8. Tra questi, spunta l’ipotesi del ritorno di Leandro Paredes, ora al Psg, con cui il gm giallorosso sta trattando Renato Sanches.