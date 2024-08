Rick Karsdorp e la Roma potrebbero lasciarsi definitivamente. L’olandese è ormai da tempo sgradito alla piazza romanista e Daniele De Rossi ha optato per metterlo fuori rosa. Adesso, secondo quanto riferisce Gianluigi Longari su X, il club giallorosso e il terzino lavorano insieme per la rescissione del contratto. Si starebbe cercando un accordo per gli emolumenti, che Karsdorp vorrebbe per intero.

