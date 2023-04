Secondo il quotidiano portoghese A Bola, Tiago Pinto sarebbe sulle tracce di Goncalo Ramos per la prossima stagione. L’attaccante portoghese del Benfica classe 2001 in stagione vanta 25 gol e 11 assist in 42 partite. Il suo contratto scade nel 2026, inoltre è presente anche una clausola rescissoria da 120 milioni.