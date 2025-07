Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sta prendendo sempre più forma l’operazione tra Everton e Roma per portare Wesley nella Capitale. Il club inglese ha avuto un primo contatto con il Flamengo per intavolare la trattativa per il trasferimento del giocatore. Richiesta iniziale: 30 milioni. L’idea è quella di chiudere l’affare il prima possibile per poi girare Wesley in prestito oneroso alla Roma con obbligo di riscatto.