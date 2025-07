Il Messaggero (G. Lengua) – Sarà la stagione della verità. Lorenzo Pellegrini si gioca tutto in dieci mesi. Ora è infortunato ma l’obiettivo è quello di essere a disposizione per fine agosto quando partirà la stagione. Gasp proverà a rivitalizzarlo attraverso gli allenamenti e la formula dovesse funzionare sa già dove posizionarlo in campo. Sarà un trequartista accanto a uno tra Dybala e Soulé. Pellegrini ha quindi l’ultima occasione per tornare a essere il calciatore di una volta.