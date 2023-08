Alexis Sanchez, l’ex giocatore di Udinese, Barcellona e Inter, potrebbe fare un assist clamoroso alla Roma sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il cileno, attualmente svincolato dal Marsiglia, potrebbe firmare per il Santos e coprire di fatto il ruolo di Marcos Leonardo, obiettivo della Roma. Il club brasiliano non rimarrebbe scoperto in quel reparto, e inoltre incasserebbe i 18 milioni più bonus offerti dai giallorossi.