Il preferito di Mou è Morata, poi c’è Taremi del Porto che costa sempre una ventina di milioni ed è in scadenza nel 2024 (a quel punto senza la possibilità di acquistarlo subito, il Porto dovrebbe rinnovare il contratto per poi cederlo in prestito con obbligo di riscatto), Balogun (che costa tantissimo e potrebbe arrivare solo in prestito secco) ed En-Nesyri. Il preferito di Tiago Pinto invece è Scamacca, soprattutto perché conta di portarlo a Roma (Milan permettendo) con il prestito oneroso. Come sta facendo con Llorente e Kristensen dal Leeds, per un anno in giallorosso e senza riscatto.

Scamacca è tornato ad allenarsi col West Ham e aspetta novità di mercato: lui verrebbe immediatamente a Trigoria e ha già trovato un accordo di massima con la Roma sull’ingaggio. Il general manager procede sulla sua strada, Mourinho spera che i rinforzi per la sua squadra non siano legati solo ai costi ridotti ma volti anche a fare il salto di qualità al gruppo. E se Scamacca – ragazzo sicuramente abile – sarebbe una sorta di scommessa (reduce da infortunio e primo approccio in un grande club), Morata sarebbe invece una garanzia.