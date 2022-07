Mercato, il Marsiglia non molla Veretout: la pista è sempre aperta

Il nome di Jordan Veretout è sempre nel taccuino delle uscite di Tiago Pinto. Sul giocatore resta vivo l’interesse della Ligue 1 col Marsiglia su tutte. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia i francesi non hanno mollato la presa sul centrocampista e rimangono vigili per capire l’evoluzione del suo percorso in giallorosso.

Resta aperta la pista #OM per Jordan #Veretout in uscita dalla #Roma. I francesi stanno seguendo da tempo la situazione del centrocampista. https://t.co/6Ls3KYVaQn — Gianluigi Longari (@Glongari) July 31, 2022