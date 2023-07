In pole in ottica Roma rimane Renato Sanches candidato al ruolo di centrocampista,

ma la dirigenza capitolina sta vagliando diversi profili e tra i nomi che potrebbero finire dalle parti di Trigoria figura anche Nicolas Dominguez del Bologna. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe però il pressing da parte del Fenerbahce interessato ad acquisire il cartellino. Nella notte c’è stato un contatto diretto tra le parti per cercare di portare la trattativa addirittura verso la chiusura. Il club turco si è avvicinato alla richiesta di 15 milioni del Bologna e l’argentino, ora, sta pensando di abbandonare il Belpaese per firmare con i gialloblu.