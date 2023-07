La Roma primavera mercoledì ha affrontato il di Claudio Ranieri in un’amichevole pre-campionato. Dopo la partita i giallorossi hanno voluto omaggiare l’allenatore testaccino regalandogli una maglietta con il numero 2. La particolarità in questo gesto sta nel fatto che è lo stesso numero con cui esordì con la Roma il 4 novembre 1973. Ranieri ha voluto ringraziare la società tramite il profilo Twitter del club sardo. Ecco il messaggio: “Ringrazio la Roma per l’omaggio, inaspettato e particolarmente gradito. Auguro ai ragazzi della Primavera un radioso futuro, credete sempre nei sogni”.

"Ringrazio la Roma per l’omaggio, inaspettato e particolarmente gradito. Auguro ai ragazzi della Primavera un radioso futuro, credete sempre nei sogni!" Claudio Ranieri pic.twitter.com/A7XaD9CZor — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 28, 2023