Delineata anche l’ultima data nel ritiro prestagione della Roma. La squadra è impegnata nella preparazione in Portogallo dove ha già affrontato il Braga in amichevole. Come comunicato dalla stessa società, la squadra giallorossa affronterà l’SC Farense mercoledì 2 agosto alle 20:45. La sfida sarà allo stadio Sao Luis di Faro. Il match amichevole sarà l’ultimo test prima del ritorno in Italia. Questo il comunicato ufficiale del club:

“Mercoledì 2 agosto alle 20:45 italiane, i giallorossi affronteranno l’SC Farense, altro club della massima serie portoghese, all’Estadio Sao Luis di Faro. I biglietti possono essere acquistati QUI. Sarà l’ultimo impegno dei giallorossi nel ritiro in Algarve, dopo il pareggio per 1-1 con il Braga e la sfida con l’Estrela Amadora, in calendario sabato 29 alle 21 (live DAZN). Al termine della sfida con l’SC Farense, la Roma farà ritorno nella Capitale”.