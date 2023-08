La prossima avversaria della Roma in campionato sarà il Verona. Come i giallorossi oggi, anche la squadra di Baroni è tornata ad allenarsi in vista della sfida di sabato. Gli scaligeri si sono divisi tra palestra, campo e lavoro tattico. Domattina è prevista anche una seduta di allenamento a porte chiuse. Le due squadre vengono da due esiti diversi della prima giornata di campionato; vista la vittoria dei gialloblu sull’Empoli e il pareggio della squadra di José Mourinho, che vorrà riscattarsi al più presto.