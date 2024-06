Lukaku farà presto ritorno al Chelsea. Il centravanti belga non rientra nei piani dei blues, ma come fa sapere Fabrizio Romano, il club londinese non ha intenzione di cedere al prestito. Il destino dell’attaccante sarà altrove. Il prezzo: 38 milioni di sterline, ovvero il valore della clausola.

https://x.com/fabrizioromano/status/1798329523144176059?s=46&t=4fGS7JXoyu_PFRBH_x3ZYA