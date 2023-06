Acquisti del presente, ma anche per il futuro. Tiago Pinto sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa della Roma del prossimo anno o dei prossimi anni. Ecco che il General Manager, scrive il Corriere dello Sport, ha avviato una trattativa coi francesi del Troyes per Savio, attaccante classe 2004. Si tratta di un trequartista di piede mancino, nell’ultima stagione ha giocato in prestito al PSV. Nel recente Mondiale Under 20 si è fatto notare segnando una rete e servendo 3 assist.