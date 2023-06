Non solo Diego Llorente. La Roma sta trattando anche Ramsus Nissen Kristensen, difensore del Leeds United proprio come lo spagnolo di ritorno nella Capitale. Il terzino classe ’97 è l’obiettivo principale per la fascia destra. Come riportato da Gianluca di Marzio, la trattativa è in fase avanzata tanto che nelle prossime settimane arriverà anche l’accordo con la società inglese. Il nazionale danese ha già dato l’ok per la destinazione, sarebbe entusiasta dell’approdo. Risulta da capire la formula che dovrebbe basarsi sul prestito. Non si tratta di un nome nuovo in ottica Roma: il laterale era stato già trattato nel dicembre del 2021.

L’eventuale arrivo del difensore, come riportato da Filippo Biafora, porterebbe Rick Karsdorp lontano dalla Roma. Il terzino olandese piace al Fenerbahce ma sarà da capire la fattibilità dell’operazione.

