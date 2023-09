Il direttore generale del Santos, Alexandre Gallo, ha parlato in conferenza stampa, parlando anche di Marcos Leonardo. L’attaccante classe 2003 è nei radar di Tiago Pinto ed è stato molto vicino dal gestore la maglia giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: “Dal Santos tutti i protagonisti degli ultimi anni sono stati venduti. Marcos Leonardo ha capito il momento delicato ed ha accettato di aspettare. Abbiamo aumentato il suo ingaggio ed abbiamo messo in piedi alcune regole affinché potrà partire nella prossima finestra di mercato, sempre che la cosa sarà interessante per il Santos. Ringrazio il giocatore e il suo entourage per la loro comprensione”.