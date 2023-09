Intervistato ai microfoni di calciosaudita.it, Marcello Lippi, ex ct campione del Mondo nel 2006, ha parlato del calcio italiano e delle squadre romane. Ecco le sue dichiarazioni:

Signor Lippi, la Federcalcio ha affidato la panchina azzurra a Luciano Spalletti, cosa pensa di questa scelta?

“Ne penso tutto il bene possibile. Luciano è un grande allenatore e una bella persona. Credo proprio che la Figc abbia preso una decisione felice. Sono sicuro che Spalletti saprà mettere in campo gli uomini giusti e che la sua Italia ci darà delle soddisfazioni”.

Come giudica l’esplosione del calcio saudita?

“Ha sorpreso un po’ tutti e merita attenzione. La cosa incredibile è che sembra disponga di capitali illimitati e questo è un fattore che va compreso e studiato. Mi sento però di aggiungere che per ottenere risultati importanti servono impegni a lunga scadenza e programmazione, non sarà così facile come sembra adesso”.

E la Serie A?

“Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo”.

Le romane?

“Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione”.