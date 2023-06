Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è appena terminato l’incontro tra tra Roma e Sassuolo per i due talenti giallorossi. Le due società si sono incontrate per definire l’operazione, sia per Volpato che per Missori la richiesta della Roma era di 10 milioni di euro, mentre il Sassuolo era arrivato a 9. I neroverdi, alla fine, hanno accontentato le richieste dei giallorossi e hanno chiuso la trattativa.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è Filippo Biafora de Il Tempo. Volpato è stato ceduto per 7.5 milioni di euro, Missori per 2.5 milioni, su entrambi è inoltre presente il 15% sulla futura rivendita.