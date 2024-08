Rick Karsdorp e la Roma hanno effettuato quest’oggi la risoluzione del contratto in modo consensuale (leggi QUI la news per approfondire). L’olandese era già stato messo fuori rosa da Daniele De Rossi è la sua uscita era preventivata già dall’inizio della sessione estiva di calciomercato. Inoltre, come riferito dal giornalista olandese Rik Elfrink, il terzino potrebbe tornare in Eredivise. In particolare su di lui ci sarebbe l’interesse del PSV e già nei prossimi giorni Karsdorp potrebbe svolgere le visite mediche con il club.

Deal PSV met Karsdorp nadert en een medische keuring is niet ver meer weg. Ook over de verdere plannen voor de komende vier dagen. Zie: https://t.co/TB640GPdcH https://t.co/TB640GPdcH — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 29, 2024