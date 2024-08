Non smettono le polemiche della finale di Budapest, andata in scena nel 2023 tra Siviglia e Roma. In particolare, a stuzzicare i giallorossi questa volta non è Taylor ma il club spagnolo. L’account ufficiale della UEFA Europa League ha celebrato l’ex tecnico della Roma José Mourinho attraverso un post pubblicato su X andando a rimarcare le quattro vittorie europee ottenute dal portoghese tra Champions League ed Europa League negli anni 2003, 2004, 2010 e 2017. Così non è tardata ad arrivare la risposta del Siviglia (con il proprio account inglese) che ha pubblicato una foto di Mourinho sconfitto proprio nella finale di Budapest dagli stessi spagnoli rimarcando con il messaggio “2023” proprio come mancasse quell’annata tra le vittorie del tecnico e – quindi – della Roma.